Torna il maltempo e con esso i disagi. Arrivano le prime immagini delle conseguenze della forte pioggia di questa mattina, che ha colpito l'intera provincia.

Ancora da stilare un bilancio di eventuali danni, ma i disagi sono già ben evidenti: in diverse zone del territorio le strade si sono allagate, tanto da non permettere il transito delle auto, con l'acqua che arriva all'altezza delle portiere (e oltre). Necessario in alcuni casi l'intervento dei soccorsi.

Seguiranno aggiornamenti.