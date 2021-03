È stato trasportato in ospedale con ferite lievi, il conducente del tir che questa mattina si è scontrato contro il new jersey al chilometro 62 della Pontina, all'altezza di Borgo MOntello.

La strada, in direzione Roma, è ancora chiusa nel tratto precedente allo svincolo per Borgo Montello, dove sono in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante. Sul posto, oltre al personale di Anas, anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

A poche decine di metri di distanza sul cavalcavia dell'uscita di via borgo Montello tre auto danneggiate da una voragine che si trova sulla corsia di marcia. Sono in corso deviazioni da parte della Polizia Stradale