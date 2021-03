Sul posto anche i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo mentre giungeva un altro mezzo del 118 per trasportarlo al pronto soccorso.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza e agitazione psicomotoria, ha aggredito i sanitari, per poi scagliarsi contro i vetri dell'ambulanza, compromettendo la funzionalità dello stesso servizio di emergenza.

Distrugge i vetri dell'ambulanza con cui era stato soccorso. È successo la scorsa notte, a Pontinia, dove i soccorritori del 118 sono stati chiamati per soccorrere un uomo, uno straniero senzatetto, con una ferita alla testa.

