Il maltempo ha creato non pochi disagi sul territorio di Minturno proprio nel giorno in cui era in corso di svolgimento l'esercitazione anti tsunami. A causa delle forti precipitazioni è stata disposta la chiusura di un tratto di via per Castelforte, nella zona di San Marco. Una decisione adottata a causa della pericolosità della strada risultata allagata in vari punti.

Il maltempo ha provocato allagamenti in via Olivella a Scauri, ma anche a Pulcherini in via Bracchi. Qui si sono allagati un garage e una stalla. Altri allagamenti si sono verificati a Marina di Minturno e a Scauri. A Spigno Saturnia è stato chiuso il tratto compreso tra l'incrocio con via Aracoeli e via Ponaro a causa di allagamenti