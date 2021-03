Acqua al limite in via Diversivo Nocchia ma un altro problema si è aggiunto al maltempo. Una macchia forse di carburante è stata riscontrata all'interno del canale Tenca che lo ricordiamo attraversa le campagne ma soprattutto una zona a tutela in cui è compreso anche il lago di Caprolace.

La presenza della macchia oleosa è stata notata dai volontari Anc Sabaudia coordinati dal maresciallo Enzo Cestra, sul posto stanno intervenendo anche i Carabinieri Forestali della Stazione di Sabaudia. Una situazione molto complessa se si considera che nella zona i corsi d'acqua sono stracolmi come in altre zone già fortemente colpite tra cui Borgo Vodice e le Quattro Stagioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.