Un furgone ha preso fuoco questa sera in piazza del Popolo a Latina. Per cause da accertare, il mezzo è stato rapidamente avvolto dalla fiamme.

Le persone presenti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere il rogo. Il furgone era parcheggiato davanti al Circolo Cittadino, in piazza del Popolo. Nessun danno, per fortuna, per le persone presenti.