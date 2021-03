I Carabinieri del Norm-Sezione Radiomobile di Formia hanno denunciato un 59enne di Formia che si era opposto ad un controllo. I militari, a conclusione di attività di P.G. lo hanno deferito per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d'indicazione della propria identità e sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto da autorità amministrativa.

L'uomo, dieci giorni fa, si era reso protagonista di un movimentato episodio; in evidente stato di alterazione psicofisica, a Scauri, aveva opposto resistenza ai sanitari che lo stavano soccorrendo, procurando lesioni ad un carabiniere. Inoltre aveva nella disponibilità di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e che aveva in custodia giudiziaria. I militari comandati dal capitano Michele Pascale, lo hanno così deferito in stato di libertà.