Minturno conta la sua dodicesima vittima per covid-19. Presso l'ospedale Spallanzani di Roma ha cessato di vivere un 66enne abitante a Minturno capoluogo. L'uomo aveva accusato i primi sintomi ad inizio del mese di febbraio, ma la quarantena domiciliare è stata interrotta per l'aggravarsi delle sue condizioni. È stato così trasferito all'ospedale capitolino dove i medici hanno cercato di fare il possibile per strapparlo alla morte. Ieri mattina la situazione è precipitata è l'uomo ha cessato di vivere. Soltanto pochi giorni fa era morto un altro cittadino minturnese di 31 anni, abitante a Marina di Minturno, che però soffriva di patologie pregresse. Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha inviato il cordoglio suo e dell'amministrazione si familiari dello scomparso.