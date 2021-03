Si torna a parlare di maestre violente in un istituto primario del capoluogo. I riflettori della Procura della Repubblica di Latina si sono accesi su una scuola elementare della città in seguito alla denuncia sporta dai genitori di un bambino che, una volta tornato a casa, ha raccontato di essere stato afferrato di peso per un braccio dalla docente con l'intento di allontanarlo dalla classe. Al suo rifiuto, la maestra avrebbe iniziato a inveire con parolacce nei suoi confronti fino a strapparlo dal banco al quale si era aggrappato e trascinarlo fuori dall'aula.

Una violenza tale da provocargli forte dolore e un ematoma, refertato dall'Icot di Latina, oltre a conseguenze di natura psicologica che hanno portato il bambino al rifiuto totale di tornare a scuola. La famiglia si è mossa immediatamente tramite un avvocato e non sono mancati neanche momenti di tensione fuori dalla scuola, quando il padre del piccolo si è presentato per chiedere spiegazioni al dirigente scolastico il quale, visti i toni molto accesi, ha richiesto l'intervento della polizia e sporto a sua volta una denuncia nei suoi confronti.

Ma la battaglia dei due genitori non si è fermata.

Raccogliendo le testimonianze degli altri bambini si è infatti scoperto che ci sarebbe in atto anche un'altra denuncia, per motivi analoghi, nei confronti della stessa insegnante.