Altri cinque di stop per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di via Bachelet dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo. Ma per la scuola dell'infanzia potrebbero diventare dieci. Con nuova ordinanza firmata ieri dal sindaco Damiano Coletta è stata prorogata la chiusura dell'istituto dopo l'allagamento di dieci aule per le piogge dei giorni scorsi a causa di una copiosa infiltrazione d'acqua che ha impedito l'utilizzo in sicurezza dei locali sottostanti, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di rifacimento completo della copertura. Una situazione identica a quella della scuola materna di via Aniene per la quale è stata disposta la chiusura da martedì fino alla giornata di oggi. Nel caso della Castelnuovo il sindaco, sentiti i tecnici ha ritenuto di dover prorogare la chiusura dall'11 Marzo 2021 al 14 Marzo 2021, un periodo necessario all'esecuzione delle ulteriori verifiche tecniche e degli interventi edilizi volti al ripristino di sicurezza e funzionalità dell'immobile, il tutto in concomitanza della fine dei lavori dell'opera in corso.

La scelta è stata presa dopo le verifiche effettuate durante il sopralluogo di ieri del personale del Servizio Decoro e Manutenzioni, coadiuvato dal Direttore dei lavori e alla presenza della Dirigente scolastica: in sostanza si è stabilito di rifare la copertura prima di consentire l'utilizzo dei locali sottostanti la porzione di edificio interessata e di consentire l'utilizzo delle parti di edificio non sottostanti la copertura, provvedendo anche all'interdizione di una piccola porzione di corridoio. Nella comunicazioni alle famiglie la preside Maria Cristina Martin spiega che la scuola dell'infanzia riprenderà le attività didattiche presumibilmente fra 10 giorni in seguito a nuova ordinanza sindacale di revoca della chiusura perché in quell'ala della scuola il servizio Decoro stima una durata dei lavori per il rifacimento della copertura pari a questo lasso di tempo, salvo proroghe dovute ad avverse condizioni metereologiche. Intanto ieri la ditta del servizio ambiente del Comune è intervenuta di fronte all'ingresso della scuola di Borgo Faiti dove gli allagamenti della strada e dell'ingresso che ospita la scuola primaria «Appio Claudio» e la media «Falcone e Borsellino e i ragazzi delle scorte» è diventata insostenibile: in caso di piogge il transito di famiglie e docenti la mattina e all'uscita da scuola diviene un'impresa e ieri grazie alle autobotti si è riusciti ad aspirare e drenare l'acqua per riportare la situazione alla normalità in un punto dove i disagi si creano per un mix di fattori come la pendenza del piazzale e l'otturamento delle caditoie. Gli assessori alla scuola e al decoro Gianmarco Proietti e Emilio Ranieri hanno incontrato i genitori promettendo di trovare una soluzione strutturale.