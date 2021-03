Stamane nell' area di via Venezia destinata alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, nel corso di alcuni scavi è stata rinvenuta una mina. Gli stessi lavori, eseguiti dalla ditta specializzata B.M. Service finalizzati proprio alla individuazione di eventuali ordigni bellici, erano iniziati da qualche giorno, necessari al nullaosta per la realizzazione del nuovo impianto sportivo.

Scattato l' allarme, gli uffici competenti hanno provveduto all' interdizione della stessa strada, in centro città, dove sono ubicate delle palazzine e l' Istituto Nautico "Caboto", e a ridosso l' asilo nido di via Amalfi. Inoltre si è provveduto all' evacuazione degli istituti scolastici di Piazza Trieste, oltre al Nautico anche il Liceo Fermi e la scuola media "Carducci". Sul posto si sono immediatamente portati gli assessori Matarazzo (Sicurezza), Conte (Pubblica Istruzione), il delegato allo Sport Ridolfi e il dirigente De Filippis. Il sindaco Mitrano è in contatto con la Prefettura di Latina che sta seguendo la situazione.

A breve verrà emessa una ordinanza di chiusura delle scuole mentre domattina dovrebbero arrivare gli artificieri.