Divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale per uno specifico lotto del vaccino AstraZeneca. E' quanto disposto oggi dall'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco.

L'Aifa ha disposto l'immediato divieto di utilizzo di un lotto di vaccino anti covid AstraZeneca in tutta Italia. Lo ha comunicato oggi la stessa Agenzia italiana del farmaco. Il lotto interessato è il numero ABV2856 del vaccino AstraZeneca. La decisione è stata assunta in via precauzionale ma è arrivata a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi su persone vaccinate con questo tipo di antidoto e su cui devono essere svolte ulteriori analisi.

"A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'EMA, agenzia del farmaco europea", si legge nel comunicato dell'Aifa.

In Austria come in altri Paesi che stavano usando quel lotto, si sono verificati alcuni episodi si trombosi. Va detto, però, che al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali episodi.

Il lotto in questione è identificato dal codice ABV2856. Gli eventi avversi in Italia si sarebbero verificati in Sicilia.