Questa mattina sono stati posti definitivamente i sigilli alle abitazioni, che sono state affidate in custodia al Comune di Latina, e per le quali è stata accolta la richiesta di abbattimento del Sostituto Procuratore Dr. Giuseppe Miliano.

Per tali fatti il 18 febbraio u.s. ai proprietari venne formalmente notificato un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P del Tribunale di Latina Dr.ssa Giorgia Castriota su richiesta del Sostituto Procuratore Dr. Giuseppe Miliano.

Le operazioni odierne concludono l'attività d'indagine avviata dalla Questura di Latina, coadiuvata dal Comando Polizia Locale, che ha permesso di accertare che in una strada secondaria del borgo, su un lotto di terreno a destinazione agricola, era stato realizzato un vero e proprio complesso edilizio in assenza di qualsivoglia atto amministrativo e men che meno di autorizzazioni o licenze a costruire.

