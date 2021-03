C'è anche Latina nelle province in cui i carabinieri stanno eseguendo perquisizioni, nell'ambito dell'operazione Perseverance.

L'attività è scattata questa mattina all'alba, a Reggio Emilia, dove il comando provinciale dei carabinieri di Modena ha eseguito 10 misure cautelari (7 in carcere, 2 ai domiciliari e una misura interdittiva) nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati per reati di associazione di tipo mafioso, finalizzata all'estorsione e al trasferimento fraudolento di valori mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità, al fine di eludere - come riportato dall'Agi - le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche tramite falsità ideologiche in atti pubblici commesse da pubblici ufficiali e da privati.

In questo contesto operativo, i poliziotti e i carabinieri stanno eseguendo anche 35 perquisizioni nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ancona, Parma, Crotone, Milano, Prato, Pistoia e Latina.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il tribunale di Bologna, su richiesta della procura della Repubblica di Bologna - Direzione distrettuale antimafia, sulla base degli esiti delle risultanze di due filoni e che complessivamente vedono indagati 29 cittadini italiani.