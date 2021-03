Incidente questa mattina sulla Flacca, direzione sud. Un'auto si è trovata improvvisamente di fronte un cinghiale, sbucato da uno dei terreni circostanti. L' impatto con l' animale è stato inevitabile quanto violento. L' incidente si è verificato al Km 23 nel tratto compreso tra le strutture ricettive "Summit" e "Ninfeo". A bordo di una Citroen Picasso viaggiavano una giovane coppia con al seguito, seduti sul sedile posteriore, due bambini. Fortunatamente l' urto davvero violento con il cinghiale non ha causato serie conseguenze per tutti loro, usciti illesi. Se la sono cavata con un grosso spavento. Non è andata altrettanto bene al cinghiale morto invece sul colpo. Sul posto una pattuglia della polizia Locale di Gaeta che ha effettuato i rilievi, disponendo poi la rimozione dell' animale.