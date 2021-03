Operazione antidroga da parte dei carabinieri di Minturno. I militari, a seguito di predisposti servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 18 enne di Gaeta che nel corso di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di gr. 114,3 di marijuana suddivisa in dosi, 5,75 grammi di hashish e 0,19 grammi di budder, un bilancino e materiale utile al confezionamento.

Nell'ambito della medesima attività veniva altresì denunciato all'Autorità Giudiziaria, un 23 enne di Formia, per essere stato sorpreso mentre cedeva ad un giovane, 2,10 grammi di hashish e 0,70 grammi di marijuana, dietro corrispettivo di 50,00 euro. Lo stupefacente ed il denaro recuperati sono stati sottoposti a sequestro, l'arrestato trasferito presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, mentre il giovane assuntore segnalato per le violazioni di legge all'autorità amministrativa di competenza.