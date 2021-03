Incidente su via Pontina, lunghe code in direzione sud. Ancora non è chiara la dinamica di un incidente che si è verificato oggi pomeriggio, un tamponamento che avrebbe coinvolto quattro autovetture e le cui cause sono al vaglio della polizia stradale di Aprilia.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e due mezzi dei vigili del fuoco. Il sinistro ha letteralmente mandato in tilt il traffico, con lunghe code e rallentamenti in direzione Latina.