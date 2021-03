Grave incidente stradale questa mattina a Sabaudia lungo la Litoranea. A scontrarsi, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due automobili. Ad avere la peggio è stata una donna, trasportata in codice rosso all'ospedale Fiorini di Terracina. I carabinieri della Stazione di Sabaudia si stanno occupando dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica. A fornire supporto per la viabilità i volontari dell'Anc.