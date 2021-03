Nella circostanza i militari sopraggiunti, introdottosi all' interno dell' appartamento del suddetto, dopo averlo rasserenato, lo disarmavano impedendogli poi di assumere alcuni farmaci. L'uomo è stato successivamente trasportato da personale sanitario presso l'ospedale di Formia per le cure del caso.

Nel corso della serata di ieri ,a Santi Cosma e Damiano, un 55 enne di Formia, per cause da ricondurre all'allontanamento volontario della moglie, ha tentato il suicidio con un coltello cercando finanche di ingerire alcool e medicinali.

