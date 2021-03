Aumento drasticamente i contagi in provincia di Latina alla vigilia della zona rossa. Nelle ultime 24 ore la Asl segnala 253 casi positivi e 3 morti. Un incremento notevole rispetto ai poco più di 50 di ieri. La spiegazione dovrebbe stare nel numero dei tamponi effettuati, che purtroppo la Asl di Latina, per decisione della direzione generale, non comunica pubblicamente.

Le tre vittime odierne erano residenti nei Comuni di Cisterna di Latina, Priverno e Terracina. I guariti sono stati 42.

I nuovi casi fanno registrare numeri importanti a Cisterna, Fondi, Formia e Priverno oltre che nel capoluogo.

I nuovo casi positivi Comune per Comune

Aprilia 23

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 29

Cori 8

Fondi 33

Formia 30

Gaeta

Itri 3

Latina 45

Lenola 1

Maenza 2

Minturno 12

Monte San Biagio 6

Norma 1

Pontinia 6

Ponza

Priverno 15

Prossedi 1

Roccagorga 2

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 2

San Felice Circeo 6

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 4

Sezze 5

Sonnino 1

Sperlonga 1

Spigno Saturnia

Terracina 15

Ventotene

TOTALI 253