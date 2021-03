Dieci contagi da Coronavirus sono stati registrati, ieri sera, nella scuola materna di Giulianello, a Cori, dove sono risultati positivi sei insegnanti, tre collaboratori e un alunno.

A renderlo noto è il sindaco Mauro De Lillis: "In attesa del molecolare, necessario per la conferma delle positività, tutti gli studenti, gli insegnanti e i collaboratori della scuola materna di Giulianello sono in quarantena domiciliare preventiva. Nei giorni di martedì o di mercoledì il comune di cori provvederà allo screening di tutti gli alunni e del corpo docente presso il drive-in di Giulianello".