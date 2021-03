Proprio ieri sera prima del ferimento del diciassettenne, le pattuglie della Questura erano dovute intervenire già prima delle 21 per segnalazioni di risse nella zona tra i giardinetti e il parcheggio alle spalle del teatro, abituale luogo di ritrovo dei giovani. Oltretutto già all'inizio dell'anno si era registrato un caso analogo a quello di ieri, in un contesto ormai sfuggito al controllo di famiglie e istituzioni.

L'adolescente è arrivato in ospedale con una ferita superficiale all'addome che aveva causato però una preoccupante emorragia: nella notte è stato operato d'urgenza dall'equipe del reparto di Chirurgia diretta da Marco Sacchi, quindi è stato ricoverato per le cure del caso ed è considerato fuori pericolo. La polizia ha identificato il presunto autore.

C'è scappato il ferimento di un diciassettenne con un'arma da taglio nel clima di follia che aleggiava ieri sera tra i gruppi di giovani che hanno popolato il centro fino all'ultimo giorno prima del lockdown. Mentre il ragazzo ferito veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, sul caso sono scattate le indagini della Polizia, al lavoro per ricostruire l'accaduto e individuare gli autori dell'aggressione consumata all'interno del parco Falcone Borsellino.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli