Durante la notte del 13 marzo scorso, a Formia, i carabinieri del locale Norm – sezione radiomobile, nell'ambito di attività di controllo del territorio, hanno denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà, un 46 enne di Napoli, per essere stato sorpreso in quel centro cittadino in violazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal commissariato di polizia di Formia.