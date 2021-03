Il vaccino AstraZeneca è stato sospeso in via precauzionale dall'Aifa. A riportarlo è l'Ansa, che annuncia come l'Agenzia italiana del farmaco abbia deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, su tutto il territorio nazionale, la sospensione del vaccino in attesa dei pronunciamenti dell'Ema.

Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.