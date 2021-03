Sono 15.267 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, con 354 morti. Ieri erano stati 21.315 con 264 vittime, con tasso di positività al 7,78%. Con 179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 di ieri, il tasso di positività è cresciuto dal 7,78 all'8,53%.



In aumento anche i ricoveri: le terapie intensive che sono 75 in più (+100 ieri), con 243 ingressi del giorno, salgono a quota 3.157 mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 820 unità (ieri +365) e sono in tutto 25.338.