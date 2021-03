La Asl di Latina dispone ufficialmente la quarantena domiciliare per gli alunni, per i docenti e per gli operatori scolastici del plesso Materno di Giulianello. Il provvedimento di Quarantena domiciliare si intende operativo dal 15.03.2021 al 26.03.2021 con esecuzione del tampone molecolare, effettuato dalla Asl, in data 26.03.2021.

In via precauzionale, e su base volontaria, il Comune di Cori organizza per mercoledì 17 marzo uno screening , con test rapido effettuato dalla farmacia Nobili, a tutti gli alunni , i docenti e gli operatori dell'istituto materno di Giulianello.

Il Drive-in si terrà a Giulianello presso il Centro Anziani .

Non occorre nessuna prenotazione ma bisognerà rispettare i seguenti orari di presentazione:

- 1 A ( 8.30 – 9.30 )

- 2 A (9.30- 10.30)

- 1 B ( 10.30-11.30)

- 1BC ( 11.30-12.30)

- 2BC ( 12.30-13.30)

Si raccomanda la massima prudenza , ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore o parente.

Ricordiamo , che gli alunni della 1A ( già in quarantena dal giorno 10.03.2021 dovranno presentarsi ,comunque, il giorno 19.03.2021 presso la ASL di Latina per effettuare il molecolare .

( seguirà comunicazione della ASL per il luogo e l'orario).

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l'Istituto Scolastico o il Sindaco. Ref. Covid Pier Luigi Ricci – 339/6122223; Il Sindaco Mauro Primio De Lillis – 333/9190953