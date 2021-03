Traffico in tilt in questi minuti sulla via Pontina in direzione del capoluogo pontino. Poco dopo l'uscita per il centro commerciale Aprilia2 infatti, un incidente ha costretto gli agenti della polizia stradale di Latina a deviare il traffico su una corsia. Nello scontro tra un Suv Bmw e un mezzo pesante per fortuna non si sono registrati feriti. La lunga colonna di veicoli quasi fermi sta raggiungendo i 3 km.