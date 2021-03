La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un giovane responsabile dell'aggressione avvenuta a Terracina la settimana scorsa ai danni di un cittadino extracomunitario. I poliziotti del commissariato locale erano intervenuti lo scorso 6 marzo sul luogo dell'aggressione ai danni di un ragazzo del Bangladesh colpito con un violento pugno al volto, avevano raccolto importanti indizi per iniziare l'indagine e individuare i responsabili, raccogliendo testimonianze e visionato le immagini delle telecamere che riprendevano la zona interessata, giungendo così ad individuare l'autore materiale delle lesioni di cui è stato vittima il cittadino extracomunitario. Il giovane terracinese riconosciuto dalla parte lesa come il ragazzo che l'aveva violentemente colpito, è stato deferito alla competente Procura dei Minori per il reato di lesioni personali.