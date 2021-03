Festini a luci rosse con un giro di prostituzione nella casa del vizio, con tanto di piscina abusiva, che si trova a Sezze, al cimitero, e che era già stata coinvolta da un'indagine per prostituzione minorile. Questa mattina è scattata all'alba l'operazione dei carabinieri che hanno fatto luce sulla storia giungendo a 11 arresti e altri 15 persone indagate, che saranno raggiunte da informazioni di garanzia poiché anch'essi ritenuti responsabili, a diverso titolo, di molteplici delitti contro la Pubblica Amministrazione, la pietà dei defunti ed avverso la persona.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli