Doveva avere un bisogno impellente di recuperare un'auto il ladro che, nella tarda serata di martedì, ha cercato di rubare una vecchia utilitaria dell'Asl di Latina. Un piano scellerato, fallito miseramente, che rischia di costare caro allo scassinatore di turno: per mettere in moto la vettura, si è ferito e ha perso sangue, lasciando all'interno dell'abitacolo evidenti tracce ematiche che la Polizia ha raccolto per le indagini del caso. Una caccia all'uomo che potrebbe fornire presto dei risultati.

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere della video sorveglianza consultate dagli investigatori: il ladro si è avvicinato con circospezione a una vecchia Fiat Panda con le scritte dell'Asl sulle fiancate ed è riuscito ad aprire la portiera. Metterla in moto collegando direttamente i cavi di accensione sotto allo sterzo è stato un gioco da ragazzi, ma dopo avere percorso alcuni metri la macchina si è fermata improvvisamente all'altezza del cancello d'ingresso del pronto soccorso, dove il ladro l'ha abbandonata per dileguarsi, temendo di essere scoperto. E infatti non appena è stato notato lo strano movimento, gli addetti alla vigilanza hanno allertato la Polizia per i riscontri del caso. Sono intervenuti appunto gli specialisti della scientifica per raccogliere le tracce di sangue nell'abitacolo che saranno esaminate per identificare il ladro