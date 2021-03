E'stato effettuato, dalla farmacia Nobili lo screening agli alunni , docenti e collaboratori del plesso della scuola materna di Giulianello. 54 tamponi rapidi, 10 positivi, di cui 6 alunni ,3 insegnanti e un collaboratore. Ora i tamponi saranno sottoposti a verifica molecolare.

Nel frattempo il sindaco Mauro De Lillis invita la cittadinanza al rispetto rigido delle misure di contenimento del contagio. "Situazione molto delicata, che mi induce ad a comunicarvi la massima rigidità nel rispetto della quarantena e di tutte le precauzioni indicate dalla Asl di Latina, la quale,in stretto contatto con noi, monitorerà la scuola e i flussi dei positivi del territorio giorno per giorno.

Sul sito del Comune e della Scuola ci sono le indicazioni per l'iscrizione in via telematica dei bambini/e presso il Pediatra di base territoriale". Positivo al Covid anche il parroco del paese. "In giornata ho sentito il Nostro Don Angelo, sta bene , è un uomo forte. A lui inviamo i nostri auguri di pronta guarigione", conclude il sindaco.