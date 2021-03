Via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca. L'ente europeo del farmaco ha stabilito che non ci sono connessioni tra le vaccinazioni anti Covid col siero anglo-svedese e i casi di trombosi registrati in Europa.

L'Ema conferma che saranno effettuati studi specifici sugli effetti collaterali ma che attualmente "i benefici del vaccino Astrazeneca superano i rischi". Dunque riprenderà normalmente l'utilizzo di questo siero per le campagne vaccinali anti covid.