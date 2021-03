Incidente sulla Pontina, traffico deviato su una corsia e code già di oltre 3 km in direzione sud.

Per rilevare lo scontro tra un furgone ed una Smart avvenuto poco fa poco dopo lo svincolo per via dei giardini in direzione sud, la polizia stradale di Aprilia ha dovuto deviare i mezzi in transito sulla corsia di sorpasso.

Per il momento si è formata una coda che raggiunge e supera i 3 km. È con una diretta sul gruppo Facebook Via Pontina sr 148 che gli utenti sono stati prontamente informati sulla situazione della viabilità tra Aprilia e il capoluogo. Sul posto oltre agli agenti anche il personale di Anas.