Il 46enneo è stato successivamente trasportato da personale sanitario presso l ' ospedale di Formia per le cure del caso.

Intervenuti in seguito alla segnalazione della locale centrale operativa, i carabinieri impedivano a un 46enne di togliersi la vita. L'uomo brandiva un coltello tentando di utilizzarlo contro la propria persona, ma i carabinieri, introdottisi nel suo appartamento, riuscivano prima a calmarlo e poi a disarmarlo. L'estremo gesto era riconducibile alla precaria situazione economica nel quale versava il malcapitato, avendo perso il lavoro, ed alla grave malattia di cui era affetta la madre.

