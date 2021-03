La Polizia di Stato di Latina, nella serata di ieri 18 marzo, ha tratto in arresto un cittadino straniero resosi responsabile di "incendio doloso".

Verso le ore 19.30, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 113, gli equipaggi delle Volanti della Questura intervenivano in via Rossetti, ove era stato segnalato un uomo che dava fuoco ad un canneto, situato tra il distributore di benzina ENI e l'area adibita al lavaggio self-service di veicoli.

Giunti sul posto, i poliziotti accertavano effettivamente un principio d'incendio, prontamente spento dai Vigili del Fuoco e notavano la presenza dell'uomo segnalato dai cittadini che, alla vista della Polizia, tentava di darsi alla fuga.

Prontamente fermato dagli agenti, lo stesso veniva trovato in possesso di ben 4 accendini ed inoltre, sulle mani e le braccia, presentava evidenti segni di "nerofumo" dovuto alla combustione.

Inoltre le persone presenti indicavano nella persona fermata colui che, poco prima, aveva acceso il fuoco dando il via all'incendio che ha rischiato di propagarsi ad un distributore di carburanti.

L'uomo, accompagnato in Questura, veniva identificato per un cittadino indiano di 23 anni, già gravato da precedenti di polizia e tratto in arresto per il reato di incendio doloso.