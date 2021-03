Una striscia di erba secca larga qualche decina di centimetri lungo tutto il tracciato della Pontina tra Latina e Aprilia sta generando timori e sospetti sulla possibilità dell'impiego di sostanze diserbanti per "pulire" la zona sottostante alle barriere di protezione. Sostanze che Anas da qualche anno ha annunciato che non avrebbe più usato proprio in seguito alle polemiche e alle proteste.

Le immagini scattate ieri però lasciano davvero pochi dubbi e l'azienda a specifica domanda ha risposto: "In base ai capitolati di Anas è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici durante le operazioni di sfalcio d'erba. In riferimento alla richiesta di informazioni sulle attività in corso sulla Strada Statale 148 Pontina tra Aprilia e Latina, la struttura territoriale Anas del Lazio, sta effettuando le opportune verifiche e nel caso venga accertato l'utilizzo di dette sostanze, saranno adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti della ditta incaricata".