Sono 173 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore per quanto riguarda il coronavirus in provincia di Latina. A renderlo noto è stata la Asl locale che dà contezza anche di ulteriori 2 vittime del covid, una nel comune di Aprilia e l'altra a Formia. In totale sono soltanto 4 invece le persone guarite, mentre continuano a preoccupare i numeri di alcuni comuni. In testa Fondi con 32 casi, seguito da Latina con 28 Latina, 21 Terracina, 17 Cisterna, 13 Aprilia e in doppia cifra anche Cori, Pontinia e Sabaudia.

Aprilia 13

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 17

Cori 10

Fondi 32

Formia 7 1

Gaeta 4

Itri 3

Latina 28

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio 3

Norma

Pontinia 10

Ponza 1

Priverno 4

Prossedi

Roccagorga 1

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 11

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 1

Sezze 5

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia 1

Terracina 21

Ventotene 0