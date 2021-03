I carabinieri di Santi Cosma e Damiano hanno deferito in stato di libertà un 55enne di Gaeta per aver minacciato ripetutamente telefonicamente l'ex moglie, addirittura con l'inoltro di una foto in cui veniva ritratta una pistola. La perquisizione domiciliare effettuata dai militari nei confronti dello stalker ha permesso, difatti, di rinvenire l'arma a salve con tappo rosso (dello stesso modello di quella della foto inviata alla moglie) e 47 munizioni a salve. Il materiale è stato opportunamente sottoposto a sequestro a disposizione dell'a.g.

Il 12 marzo lo stesso 55enne, che aveva tentato il suicidio con un coltello cercando di ingerire alcool e medicinali, per cause da ricondurre all'allontanamento del coniuge, era stato salvato solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. nella circostanza i militari introdottosi all' interno dell' appartamento, dopo averlo rasserenato, lo disarmavano impedendogli di assumere farmaci.