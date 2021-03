Sono 20.159 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 277mila tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 354mila. Il tasso di positività sale al 7,2% rispetto al 6,7% di ieri. Il totale dei contagi raggiunge quota 3.376.376. I nuovi 300 decessi portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 104.942. Ieri i nuovi casi erano stati 23.832 e i decessi 401.



Oggi i ricoveri nei reparti normali sono saliti da 27.061 a 27.484 (423 in più). Quelli in terapia intensiva da 3.387 a 3.448, con un aumento di 61 letti occupati. Le Regioni con più contagi sono la Lombardia (4.003), l'Emilia Romagna (2.448), la Campania (1.810) e il Lazio (1.793).