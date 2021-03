Nove accessi Covid in meno di tre ore registrati stamane al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti hanno aperto nella maniera peggiore la nuova settimana, quella che secondo le previsioni di virologi ed esperti dovrebbe essere caratterizzata dal picco di questa terza ondata. Il conto dei ricoverati Covid solo al Pronto Soccorso è salito a quota 50, ai quali vanno aggiunti quelli curati nel resto dell'ospedale e divisi tra i reparti riconvertiti per il Coronavirus (ex Malattie Infettive, ex Medicina d'Urgenza, ex Chirurgia, ex Neufrologia ed ex Ortopedia, ex Neurologia ed ex Chirurgia vascolare): in totale, attualmente, i pazienti Covid curati nel nosocomio dell'ospedale del capoluogo sono circa 180.