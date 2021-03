Svista nel rifacimento della segnaletica a Sabaudia lo "Sotp" di una traversa di via Conte Verde, già protagonista di diversi post sui social network, verrà presto sistemato e tornerà a essere "Stop". Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Giada Gervasi con un post Facebook: «Nel rifacimento della segnaletica orizzontale, la ditta incaricata – dice il primo cittadino – ha commesso un errore. Si è scusata e nel pomeriggio provvederà alla correzione/sostituzione. Sotp tornerà Stop… un piccolo errore che magari – ha concluso il sindaco – ha fatto sorridere».

