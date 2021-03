Traffico illecito di farmaci. E' questa l'accusa con cui da questa mattina i carabinieri del Nas di Latina stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone nelle province di Caserta, Napoli, Milano, La Spezia e Firenze. Tutti sono riconosciuti, a vario titolo, di un'associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di farmaci provenienti dalla Gran Bretagna. Sono stati impiegati oltre 100 militari dei diversi comandi provinciali per finalizzare i provvedimenti emessi dal Gip di Latina. Alle ore 11 la conferenza stampa con maggiori dettagli.

