Con la droga, è stata sequestrata anche la somma di 500 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Inoltre, con l'ausilio del cane poliziotto "ISCO", si è proceduto alla perquisizione domiciliare nel corso della quale, dietro un mobiletto, è stata trovata una busta con all'interno un bilancino di precisione e altra sostanza stupefacente, per la precisione 65 grammi di marijuana.

L'operazione è arrivata a conclusione di un'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile. Al momento dell'irruzione nell'abitazione finalizzata proprio al rinvenimento di stupefacente, il pusher ha lanciato da una finestra un contenitore di vetro. Accortisi del tentativo di disfarsi dell'involucro, gli agenti intervenuti sul posto recuperavano il barattolo al cui interno vi erano 12 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi.

Gli agenti della polizia hanno fatto irruzione nell'abitazione di un pusher che, vistosi braccato, ha gettato dalla finestra un barattolo contenente dosi di hashish. La mossa non gli è servita ad evitare l'arresto.

