Aveva creato in cucina una vera e propria sala di controllo, dalla quale con un monitor ed un videoregistratore era in grado di controllare quanto accadeva all'esterno della sua abitazione, così facendo sorvegliava le persone in transito nonché le forze di polizia deputate al controllo circa il rispetto della misura in atto. I fatti sono avvenuti nel quartiere Nicolosi, dove gli agenti della squadra volante hanno posto sotto sequestro un sofisticato impianto di video sorveglianza posto all'esterno dell'abitazione di un appartenente alla famiglia Di Silvio, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nella stessa abitazione, nella giornata di ieri i poliziotti hanno arrestato due familiari dell'uomo per reati concernenti gli stupefacenti. Per tali fatti l'uomo è stato denunciato all'A.G., mentre tutto il materiale è stato posto in sequestro.

Continua incessante l'attività di prevenzione e controllo nei quartieri della città, in particolare al Nicolosi. Ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno controllato un negozio etnico di alimentari in via Corridoni, dove si stava registrando un assembramento di persone all'esterno intente a bere alcolici.