"Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione".

"Da lunedì nel Lazio, se ci sarà la zona arancione, ripartiranno le scuole in presenza: asili, elementari e medie". Parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della riunione con l'Unità Covid dell'ente.

