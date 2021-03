L'arrestato veniva condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Nella circostanza il suddetto, durante la perquisizione personale e veicolare alle quale veniva sottoposto, è stato trovato in possesso di 2,40 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi opportunamente occultate e successivamente sequestrate dai militari dell'arma.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Itri, i carabinieri della locale Stazione, nell'ambito di servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 30enne di Formia, già sottoposto alla misura cautelare dell' obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analoghi reati.

