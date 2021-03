Nella giornata di ieri, a Cori, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 65 enne romeno, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina.

In particolare lo stesso dovrà espiare la pena di oltre sette mesi di reclusione, poiché ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni commessi nel medesimo comune nell'anno 2010. L'arrestato veniva trattenuto in camera di sicurezza in attesa di trasferimento presso la casa circondariale.