Un gravissimo incidente è avvenuto poco fa, alle 20.30 circa, in zona Santa Barbara a Nettuno, a poca distanza dell'incrocio con via dei Garofani. Sono cinque le vetture coinvolte e le persone ferite sarebbero almeno sette, una delle quali in maniera grave e trasportata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, gli agenti di polizia stradale di Terracina e i vigili del fuoco, che hanno liberato una delle persone coinvolte nell'incidente.