Non sono ancora iniziate le udienze in Tribunale a Latina dove è intervenuta la polizia. In un primo momento si era pensato ad un allarme bomba con una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno ma a quanto pare non è così. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale ed è in corso un sopralluogo da parte degli agenti della Questura che sono prontamente intervenuti. All'esterno dell'ufficio giudiziario, ci sono gli avvocati e oggi i processi inizieranno in ritardo. I controlli e le verifiche sono ancora in corso.