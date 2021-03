A prescindere dal nuovo colore in cui rientrerà il Lazio oggi a seguito dell'ordinanza del ministro della Salute, a Pontinia prima della pausa di Pasqua si proseguirà con la didattica a distanza nei giorni dal 29 al 31 marzo (inclusi). A stabilirlo è un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Carlo Medici, la cui emanazione è legata all'elevato numero di contagi che si stanno registrando in questi giorni a Pontinia. «Una percentuale dei contagi – si legge nell'atto – si rileva in ambito scolastico, con conseguente chiusura di alcune classi all'interno dei plessi e sospensione di alcune linee di trasporto scolastico». Pertanto, ravvisata l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone sul territorio a causa dell'elevata diffusione del virus, il sindaco ha ritenuto di prolungare ulteriormente la sospensione dell'attività didattica a distanza.